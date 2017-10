Heineken onderaan op lager Damrak

De AEX-index koerste het grootste deel van de dag vrijwel vlak, maar eindigde 0,4% lager op 541,3 punten. De Midkap sloot 0,2% hoger op 835,2 punten.

De beurs van Frankfurt verloor 0,6%, Parijs daalde 0,4%, de FTSE 100 daalde 1,1%.

Op Wall Street noteerde de Dow Jones-index 0,5% lager ten tijde van het Europese slot, nadat de graadmeter dinsdag opnieuw op recordhoogte sloot.

De Japanse Nikkei-index eindigde vanochtend 0,5% lager na een historische reeks van zestien winstdagen op rij.

Donderdag is de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank. De verwachting is dat bankpresident Draghi aankondigt dat de ECB minder obligaties gaat opkopen.

„Als je naar de omzet kijkt, gaat het er kalmpjes aan toe”, zei beleggingsadviseur Rein Schutte van Indexus over de stemming op het Damrak. „We kijken een beetje uit hoe de markten gaan reageren op de ECB.”

Schutte stelde vast dat de almaar oplopende koersen tegenwoordig zorgen voor een saaie beurshandel. „Handel is er weinig, het is veel meer ’beleggen.’ De tijd dat er geswitcht wordt van sectoren of van aandelen naar obligaties, is er niet meer. Economieën groeien op alle fronten tegelijk. Die opgaande beweging duurt al lang. De teruggang komt natuurlijk wel, maar er is geen reden daarop voor te sorteren.”

Van Schutte mogen de koersen best iets terug. „Dan kun je echt actiever opereren. Nu is het speuren met een lampje naar echt goedkope aandelen. Ik zou ze niet zo 1-2-3 kunnen opnoemen.”

Op het Damrak ging industrieel toeleverancier Aalberts woensdag aan kop bij de hoofdfondsen met een winst van 0.7%.

Philips won 0,5%. De fabrikant van medische apparatuur rapporteerde begin deze week opgewekte kwartaalcijfers.

In de kopgroep zaten ook ING (+0,2%) en ABN Amro (+0,2%).

Wolters Kluwer daalde 0,7%. De informatieleverancier verkoopt een aantal Zweedse bedrijfsonderdelen op het gebied van wet- en regelgeving. Daarmee is een bedrag gemoeid van 68 miljoen euro.

Unilever verloor 0,3% lager. De investeerders Blackstone en CVC Capital Partners, die samen optrokken voor de margarinetak van Unilever, zijn niet meer in de race. Dat meldde persbureau Reuters.

Heineken was de grootste verliezer in de AEX-index met een daling van 3,4%. Het concern zag het verkochte biervolume met 2,5% groeien in het derde kwartaal. Heineken liet zijn vooruitzichten voor heel 2017 ongewijzigd. Wel gaat de brouwer uit van een wat grotere impact van valutaschommelingen dan tot dusver het geval was.

ING-Analist Matthias Maenhaut merkte op dat de sterkere tegenwind door wisselkoerseffecten de margeverbetering bij Heineken zal drukken. Analist Wim Hoste van KBC vond de cijfers in lijn met de verwachtingen. Hij handhaafde zijn accumulate-advies. Beleggingsadviseur Schutte van Indexus vond dat de cijfers van Heineken slechts lichtjes tegenvielen. „Je moet in dit beursklimaat de verwachtingen wel erg overtreffen om beloond te worden.”

Air France KLM was de grootste stijger in de Midkap met een winst van 4%. Concurrent Lufthansa kwam woensdag met goede resultaten.

Brillenbedrijf Grandvision steeg 3,9%. Berenberg startte het volgen van optiekketen met een koopadvies.

Refresco werd 2,6% meer waard op €19,80. De Rotterdamse sap- en frisdrankbottelaar liet weten in te stemmen met een overname door de Franse investeerder PAI Partners. De twee zijn er na onderhandelingen uitgekomen. De prijs is €20 per aandeel, inclusief dividend.

Arcadis kreeg er 2,2% bij na de publicatie van zijn kwartaalcijfers. Het ingenieurs- en adviesbureau is er afgelopen kwartaal voor het eerst in meer dan twee jaar in geslaagd de omzet op eigen kracht te laten stijgen.

Goldman Sachs verlaagde het advies voor roestvrijstaalmaker Aperam (-1,3%) naar neutraal. Société Générale werd negatiever over vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties (-1,6%).

Smallcapfonds ICT boekte een omzet van €25,8 miljoen in het afgelopen kwartaal en een bedrijfsresultaat van €2,5 miljoen. Voor heel 2017 wordt een resultaat voorzien van €11,5 miljoen tot €12,5 miljoen. Het aandeel ICT steeg 1,2%.