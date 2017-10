Kamer wil bestuur VUmc en AMC horen over fusie

De samensmelting is al goedgekeurd door de toezichthouder en gaat door. Initiatiefnemer Corinne Ellemeet van GroenLinks wil de bestuurders toch nog naar de Kamer halen om hen eens aan de tand te voelen over hun beweegredenen. Het Kamerlid wil zo de risico's van hun besluit onder de aandacht brengen en de noodzaak aantonen van wetgeving om ,,monsterfusies'' als deze in het vervolg tegen te gaan. GroenLinks wijst erop dat ,,we vaker hebben gezien dat fusies niet leiden tot betere zorg'', maar dat gefuseerde ziekenhuizen zelfs vaak slechter presteren.

Scheidend minister Edith Schippers (Volksgezondheid) stuurde vorig jaar een wet naar de Kamer waardoor de overheid meer voorwaarden kan verbinden aan een ziekenhuisfusie. De verdediging van die wet, die op brede steun in de Kamer lijkt te kunnen rekenen, draagt ze deze week over aan haar opvolger Bruno Bruins.