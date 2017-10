’Vriend Mario Balotelli doodgestoken’

Mario Balotelli Ⓒ AFP

LONDEN - Mayowa Ogunbayo (29), een goede vriend van OGC Nice-speler Mario Balotelli, is dood aangetroffen in een flat in Londen. Hij werd gevonden met steekwonden in zijn borst. Een 21-jarige vrouw werd aangehouden op verdenking van moord, maar is inmiddels weer op vrije voeten.