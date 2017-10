Miljoenentegenvaller dreigt voor schatkist

Dit advies pakt negatief uit, schrijft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën. Hij waarschuwt dat dit het makkelijker zou maken om belasting te ontwijken ten koste van de Nederlandse schatkist.

De zaak gaat over de renteaftrek voor bedrijven met dochterondernemingen in het buitenland. Als het advies wordt opgevolgd, dan kunnen deze bedrijven gebruikmaken van voordelen van het zogeheten fiscale eenheidsregime en op die manier een antimisbruikbepaling omzeilen, terwijl dit niet de bedoeling is.

Spoedmaatregelen

Volgens Wiebes kan de derving voor de schatkist voor de nu nog openstaande belastingaanslagen in het slechtste geval oplopen tot ongeveer 400 miljoen euro. Hij kondigt in een brief aan de Tweede Kamer spoedmaatregelen aan om verdere schade in de toekomst te voorkomen.