Koenders verdedigt aanstelling PvdA’er

René Cuperus, onder meer werkzaam voor het wetenschappelijke bureau van de PvdA, werd uitgenodigd om over de functie te praten. Een interne of externe sollicitatieprocedure werd niet in gang gezet, maar volgens Koenders is dat verdedigbaar omdat het gaat om een aanstelling van een jaar, voor drie dagen in de week, wat hij omschrijft als een „korte periode.”

Daarom is „ervoor gekozen om een shortlist van mogelijk geschikte kandidaten te vinden”, vervolgt de minister. Uit zijn antwoorden blijkt niet of er meerdere namen op die shortlist stonden, en zo ja, hoeveel.

PvdA-ideoloog Cuperus werd voor drie dagen in de week aangesteld als huiswetenschapper om het buitenlandbeleid kritisch te beschouwen. Er werd geen advertentie voor gezet. Cuperus was PvdA-kandidaat voor het Europees Parlement. „Dit ruikt naar vriendjespolitiek”, vindt Kamerlid Sjoerdsma, die Kamervragen stelde. Hij is niet tevreden met de antwoorden van Koenders, die beweert dat hij persoonlijk niet betrokken was bij de benoeming.

„Cuperus zal vast een talentvolle tegendenker zijn, maar dit komt mij eerder over als een afscheidscadeau van scheidend minister Koenders aan een partijgenoot dan als een procedure waar is gezocht naar de beste kandidaat”, reageert Sjoerdsma. „Waarom de vacature niet intern of extern gepubliceerd? Waarom hebben andere kandidaten geen kans gekregen? Op deze vragen heeft Koenders helaas geen antwoord gegeven.”

De benoeming is echter niet terug te draaien; Koenders’ opvolger Zijlstra zit met de uitgesproken tegendenker opgescheept.