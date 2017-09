Trump en Democraten werken aan deal migratie

De Republikeinse president Donald Trump en de Democratische leiders in het Amerikaanse Congres hebben afgesproken te gaan samenwerken aan wetgeving rondom migratie en grensbeveiliging. Trump weersprak donderdag dat er al een overeenkomst was, maar zei volgens Amerikaanse media wel dat een akkoord over een grote groep gedoogde illegalen van het programma DACA dichtbij is.