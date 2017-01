Hollywood ontwaakt als Hollyweed

Plaatselijke media speculeren dat een of meer grappenmakers in de nacht de naam hebben gewijzigd door met de twee o’s te knoeien en zo de nieuwe legalisering van wiet (weed) in Californië te eren.

That's so great someone changed the Hollywood sign to #Hollyweed pic.twitter.com/ErXEQpDUV6 — Bo Bankhead (@bobankhead12) 1 januari 2017

De politie doet naar eigen zeggen „onderzoek naar vandalisme” op de berg Lee waar de letters staan opgesteld vlakbij een telecommunicatiecentrum van de gemeente.

Well this bodes well for 2017. #Hollyweed pic.twitter.com/WczOwQah4r — John W. Ennis (@johnennis) 1 januari 2017