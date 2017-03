Oma: ik was schuld aan hilarisch interview

Het was allemaal de schuld van de grootmoeder van de deugnieten, bekent de grootmoeder van de kinderen. Zij woont in de VS terwijl de professor en zijn kinderen in Zuid-Korea wonen, dus hebben ze vooral contact via Skype. „De kinderen hoorden een stem op de computer en dachten waarschijnlijk dat wij het waren,” zegt ze tegen de Daily Mail. Ze vond het zelf ook hilarisch.

Een woordvoerder van de BBC reageerde: „We zijn professor Kelly dankbaar voor zijn profesionaliteit. Dit toont aan dat een live-uitzending geen kinderspel is.”