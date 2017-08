Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Straatnaam uit Game of Thrones verboden

1 uur geleden

GREAT GEELONG - De populariteit van de tv-serie Game of Thrones is schier eindeloos. Maar de straatnaam Lannaster Road werd door het gemeentebestuur van het Australische stadje Great Geelong verboden. In de cultserie komen een broer en zus Lannister voor en die hebben een incestueuze verhouding met elkaar.