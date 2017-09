premium

Hema-taart voor jarige Joah: ’Hoer 3 jaar!’

40 min geleden

Nootdorp - Toen Sylvia Bekkema de taart voor haar jarige zoontje Joah uit de verpakking halen, was het even slikken. Er moest ’Hoera, 3 jaar!’ op de taart staan, maar de a achter hoera bleek in geen velden of wegen te bekennen...