Justin Bieber levert Glazen Huis € 3.030 op

Adam Postema uit Nietap vliegt naar Miami om Oud & Nieuw te vieren met Justin Bieber. Deze echte ‘belieber’ had € 3.030 over voor de veiling die deze week liep voor Serious Request. VakantieVeilingen deed daar zelf nog een bedrag bovenop.

De hoogste bieder kan zijn geluk niet op. Niet alleen hij en zijn vrouw zijn enorme muziekliefhebbers en Bieber-fans, maar ook hun 17-jarige dochter bezocht dit jaar al twee keer een concert van Justin. Helaas betrof het slechts een 2-persoonsarrangement. “Onze 17-jarige dochter vond het natuurlijk jammer, maar dat trekt nog wel bij als ze zich realiseert dat ze tijdens Oud & Nieuw het huis voor zichzelf heeft”, aldus de gelukkige winnaar.

Het totaalbedrag van € 5.000 werd op ludieke wijze bij het Glazen Huis afgegeven. De winnaar én een Justin Bieber look-a-like schonken het bedrag samen aan het goede doel.

De veilingwebsite bood eerder deze week de twee tickets voor het Oud & Nieuw-feestje aan, inclusief de vluchten en de hotelovernachtingen en zelf merchandise van de zanger. De winnaars krijgen VIP-toegang en mogen zelfs mee naar de afterparty van het festijn.

De volledige opbrengst komt ten goede aan de 3FM-actie Serious Request, dat dit jaar geldt inzamelt voor de bestrijding van longontsteking bij kinderen.

Advertentie

Serious Request vindt dit jaar plaats in Breda.