Martin Freeman gaat scheiden

De acteur, vooral bekend als Hobbit, zei in de Financiel Times: "Ik ben niet meer met Amanda. We zijn als zeer goede vrienden uit elkaar gegaan." Freeman zegt "altijd van Amanda te zullen blijven houden."

Freeman (45) en Abbington (42) leerden elkaar in 2000 kennen op de set van de film Men Only. Ze hebben twee kinderen samen, Grace van acht en Joe van tien.

Het stel liet nooit veel los over hun privéleven. "Bemoei je met je eigen zaken. Mijn baan is publiek, waarom zou mijn privéleven dat daardoor ook moeten zijn?", zei Freeman ooit in een interview.