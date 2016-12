Charlie Puth boos over 'bedrog' Bella Thorne

Charlie werd er donderdag door fans op gewezen dat Bella de dag ervoor foto's op social media plaatste waarop ze innig te zien was met haar ex Tyler Posey.

I can't believe what I'm reading. — Charlie Puth (@charlieputh) 22 december 2016

De See You Again-zanger liet daarop via Twitter weten: "Ik ken Tyler niet persoonlijk, maar hij zou niet op deze manier behandeld moeten worden."

No one should have their heart messed with like this, and I'm not going to be in the middle of it. — Charlie Puth (@charlieputh) 22 december 2016

I don't know Tyler personally, but I know he shouldn't be treated this way. — Charlie Puth (@charlieputh) 22 december 2016

Toen zijn volgers suggereerden dat Bella nog met Tyler was toen ze met Charlie aanpapte, twitterde de muzikant: "Ze zei tegen mij dat ze niet meer met hem was. Dit is allemaal nieuws voor mij."

She told me she was not with him anymore. This is all news to me. https://t.co/Q0Pw1KkBbs — Charlie Puth (@charlieputh) 22 december 2016

In een volgende tweet liet hij weten: "Ik wil niets dan rust voor iedereen. Ik heb me uit deze situatie verwijderd."

I want nothing but peace for all, I'm just removing myself from this. — Charlie Puth (@charlieputh) 22 december 2016

Foto: EPA

Bella reageerde via social media. "Ty en ik zijn al meer dan twee weken uit elkaar en ik ben niet met Charlie aan het daten. We zijn alleen vrienden."

Ty and I have been broken up for like over two weeks and charlie and I ARENT DATING we are friends. That article was written forever ago. — bella thorne (@bellathorne) 22 december 2016

Eerder deze week onthulde TMZ de romance tussen Charlie (25) en Bella (19). De site plaatste foto's waarop de twee zoenend te zien waren op het strand van Miami.