Op Instagram heeft het topmodel een foto geplaatst van Franca. Ze schrijft: "Franca, moeder, vriend, activist, icoon, inspiratie. Franca, bedankt voor jouw licht."

Een foto die is geplaatst door Doutzen Kroes (@doutzen) op 23 Dec 2016 om 12:30 PST

Naomi Watts: "Nog een legende verloren..."

Een foto die is geplaatst door Naomi Watts (@naomiwatts) op 22 Dec 2016 om 2:57 PST

Stylist Rachel Zoe laat weten: "Ik zal Franca Sozzani altijd blijven herinneren als een van de meest elegante, onbevreesde en sterkste vrouwen in de modewereld. Ik was vanaf het begin van mijn carriere onder de indruk van haar sierlijkheid en stijl en ik ben haar altijd blijven bewonderen door de jaren heen. Franca had bijna altijd een glimlach op haar gezicht en dat komt niet vrij vaak voor in de mode. Een prachtige, sterke kracht."

Een foto die is geplaatst door Rachel Zoe (@rachelzoe) op 22 Dec 2016 om 9:22 PST

Ciara: "Je was een echte dromer. Een Genie. Sierlijk. Een klassieke vrouw. Een inspiratie. Echt een van de meest fantastische vrouwen die ik ooit ontmoet heb. Je geloofde in me... Het breekt mijn hart dat je niet langer bij ons bent, maar ik weet dat de hemel weer een engel verwelkomd heeft. Rust in vrede engel."

Een foto die is geplaatst door Ciara (@ciara) op 22 Dec 2016 om 6:04 PST

Tyra Banks: "Mijn modemoeder. Ik zal voor altijd van je houden."

Een foto die is geplaatst door Tyra Banks (@tyrabanks) op 22 Dec 2016 om 10:00 PST

Linda Evangelista: "Stemming: mijn hart is gebroken. Ik had altijd moeite als ik op commando moest huilen toen ik deze foto's voor jou liet maken. Had ik me toen een wereld voorgesteld voor jou, dan zouden de tranen blijven komen."

Een foto die is geplaatst door Linda Evangelista (@lindaevangelista) op 22 Dec 2016 om 2:32 PST

Jessica Alba: "De ongelooflijk warme, intelligente, geestige, krachtige en rebelse Franca Sozzani zal gemist worden."

Een foto die is geplaatst door Jessica Alba (@jessicaalba) op 22 Dec 2016 om 8:18 PST

Marc Jacobs: "Haar fantastische bijdrage aan de mode zal worden gemist."

RIP #FrancaSozzani Her incredible contribution to fashion will be missed. pic.twitter.com/MnvA2jRb3c — Marc Jacobs (@marcjacobs) 22 december 2016

Iman Abdulmajid, de weduwe van David Bowie: "Sprakeloos dat we de legendarische en baanbrekende hoofdredacteur van de Italiaanse Vogue zijn verloren. RIP."

Speechless as we lose legendary & ground breaking Vogue Italia's Editor-in Chief RIP #FrancaSozzani pic.twitter.com/Rrf7SGgDY6 — Iman Abdulmajid (@The_Real_IMAN) 22 december 2016

Bella Hadid: "Rust in vrede prachtige, ongelofelijk getalenteerde Franca Sozzani. Sprakeloos."

Een foto die is geplaatst door Bella Hadid (@bellahadid) op 22 Dec 2016 om 9:24 PST

Madonna: "Rust in vrede, Franca Sozzani. Pioneer en een ware rebel. Je wordt door zoveel mensen geliefd en aanbeden. We zullen je missen. Respect en bewondering!!

Een foto die is geplaatst door Madonna (@madonna) op 22 Dec 2016 om 10:52 PST