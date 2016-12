Brian May, gitarist van Queen, zegt 'geschrokken en verdrietig' te zijn door het overlijden van Parfitt. "Moeilijk om woorden te vinden. Jij hebt absoluut onze wereld op een prachtige manier gerockt."

Shocked and so sad to hear of the passing of Rick Parfitt. Hard to find words. You truly joyfully rocked our world. RIP dear buddy. Bri — Dr. Brian May (@DrBrianMay) 24 december 2016

Frontman van de jaren 80-band Ultravox en mede-initiator van Live Aid, Midge Ure, laat weten: "Ontzettend vedrietig, het was een lieve man. Mijn gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden."

Advertentie

Status Quo's Rick Parfitt dies. Dreadfully sad. Lovely man. Thoughts go out to his family and friends. https://t.co/VsvXIAvu0c — midge ure (@midgeure1) 24 december 2016

Presentator en oud-voetballer Gary Lineker blikt terug op een jaar waarin Status Quo veel verschuivingen kende, die uiteindelijk zijn geëindigd met het verlies van Rick Parfitt.

The year in which the Status Quo has shifted in so many ways ends with the loss of Rick Parfitt. How terribly sad. #RIP — Gary Lineker (@GaryLineker) 24 december 2016

Parfitts zoon, Rick Parfitt Jr., heeft ook op social media gereageerd op het overlijden van zijn vader. Hij zegt: "Ik kan het verdriet dat ik nu voel momenteel niet beschrijven. Voor velen was hij een rockster, voor mij was het simpel weg 'pa' en ik hou zielsveel van hem."

I cannot describe the sadness I feel right now. To many he was a rockstar, to me he was simply 'Dad', and I loved him hugely. RIP Pappa Parf — Rick Parfitt Jnr (@RickParfittJnr) 24 december 2016

Bassist van de Britse popgroep Spandau Ballet, Martin Kemp, schrijft: "Jij heb de wereld rond gerockt en weer terug. Eén van de allergrootste rockers, je zal enorm worden gemist.

RIP you lovely man Rick Parfitt! You rocked all around the world and back again!! One of rocks great characters you will be missed! — Martin Kemp (@realmartinkemp) 24 december 2016

Zanger en muzikant Peter Frampton geeft aan ontzettend vedrietig te zijn door het nieuws dat hij hoorde. "Rick Parfitt, rust in vrede."

So sad to hear this. Rick Parfitt Rest In Peace https://t.co/ZdM9q7qy2q — Peter Frampton (@peterframpton) 24 december 2016

Presentator Piers Morgan noemt de gitarist een 'geweldige vent' en benadrukt dat '2016 opnieuw een muzieklegende heeft ontnomen'.

***BREAKING NEWS***RIP Rick Parfitt, 68. Status Quo rock star & great guy. 2016 claims another music legend. pic.twitter.com/CjEewbY2OS — Piers Morgan (@piersmorgan) 24 december 2016

VIDEO: The day Status Quo really did rock all over the world.#LiveAid #RIPRickParfitt https://t.co/GS69W0XZBK — Piers Morgan (@piersmorgan) 24 december 2016

Ook in Nederland is het nieuws over de dood van Parfitt aangkomen. Zo schrijft muziekkenner en presentator Leo Blokhuis: "RIP Rick Parfitt Status Quo."