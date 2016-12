"En alweer een klap", schrijft Gordon op Facebook. "Een van de liefste mensen uit het vak is vanmorgen ingeslapen. Ik heb er geen woorden voor en ben intens verdrietig. Zo jong en zo oneerlijk.Kerst is het feest van het licht, maar voor mij is een van de mooiste lichtjes gedoofd en ook in mijn hart."

De zanger en presentator vervolgt: "Lieve Barbara, rust zacht schat, ik zal je nooit vergeten. Je humor, je heerlijke lach, maar vooral je levensvreugde waar nu zo onterecht een einde aan komt. Ik omarm je met 1000 armen lieve schat, het wordt nooit meer hetzelfde. Bedankt voor jouw zijn en inspiratie. In liefde en licht, X Gordon. Lieve Chantal Lefeber sterkte met dit enorme verlies.

Barbara is niet meer... Barbara Straathof heb ik leren kennen als een ongelofelijk getalenteerde vrouw. Zowel op het gebied van televisie maken als zangeres was ze onderscheidend, maar vooral was ze een warme, lieve vriendin vol humor. Ik ben diep bedroefd nu ik te horen heb gekregen dat deze markante, unieke vrouw er niet meer is. Met Barbara deel ik een aantal prachtige herinneringen, die ik zal blijven koesteren. Heel veel sterkte voor een ieder die om Barbara gaf, en voor haar vrouw Chantal in het bijzonder. Nothing but love... Een foto die is geplaatst door Marco Borsato (@borsato) op 24 Dec 2016 om 7:30 PST

Afgelopen april werd duidelijk dat Barbara kanker had. De zangeres krijgt een openbare herdenkingsdienst. Ze zal vervolgens in besloten kring worden gecremeerd.