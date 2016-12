In de video is te zien hoe het half-Nederlandse supermodel - gehuld in een roze bikini - zich dansend door haar appartement voortbeweegt. Gigi - die eerder deze maand werd uitgeroepen tot Model of the Year - geeft haar fans een kijkje in haar woning en laat bovendien haar buren van het fraaie uitzicht meegenieten.

Gigi is inmiddels het 24ste model dat zich deze maand laat vastleggen voor de nieuwe editie van de populaire kalender. Onder anderen Emily Ratajkowski, Kendal Jenner, Irina Shayk, Kim Kardashian, Victoria's Secret-angels Taylor Hill, Sara Sampaio en Gigi's zus Bella Hadid gingen haar voor.

Huwelijksaanzoek

Gigi kwam eerder deze week in het nieuws, nadat verschillende media beweerden dat de Victoria's Secret-angel een huwelijksaanzoek van haar vriend - voormalige zanger van One Direction, Zayn Malik - had geweigerd.

De 21-jarige dochter van de Nederlandse Yolanda Foster kan terugkijken op een mooi en succesvol jaar, waarin ze definitief uitgroeide tot één van de meest populaire modellen van dit moment.