Het Rode Kruis, mede-organisator van de actie, twitterde: "€ 8.744.131 euro!!! Fantastisch. Bedankt, Nederland! Dankzij jullie kunnen we heel veel kinderlevens redden en verdriet van ouders voorkomen." De organisatie wil dit jaar met de opbrengst voorkomen dat kinderen sterven aan longontsteking. Jaarlijks kost dit wereldwijd aan zo'n 900.000 kinderen het leven.

De burgemeester van de gaststad van dit jaar Breda, Paul Depla, toonde zich ook tevreden op het sociale platform: "Wat een mooi resultaat. Zoveel kinderen kunnen worden geholpen. Zo mooi!"

Dj Gerard Ekdom, voormalig 3FM- en nu Radio 2-dj, zat acht keer in het Glazen Huis. Hij zei zaterdag trots te zijn op Frank en Domien. "Zo trots op @Domien en @Frank3FM en zeker #Tijn! Eindstand 3FM Serious Request 2016: € 8.744.131,- Well done!"

Giel Beelen, tot voor kort dj bij 3FM en negen keer in het Glazen Huis, bleef vooralsnog stil op Twitter over het eindbedrag.

3FM Serious Request ‏bedankte de luisteraars. "Wat een E-PI-SCHE week was dit! Ontzettend bedankt voor jouw bijdrage aan 3FM Serious Request!"