Geschokte reacties op dood George Michael

Dj Gerard Ekdom schreef ,,NEE?!!? George Michael? Ben verdrietig. Wat een takkejaar voor de muziek. George Michael. 53 jaar. Ik ben gewoon echt verdrietig.'' Muziekkenner Leo Blokhuis zet op het social medium: ,,Als de BBC het meldt, lijkt het me geen hoax. Wat is dit een bizar jaar. Ex-Wham! singer George Michael dies.''

Dj Michiel Veenstra zegt: ,,Dat wordt weer een paar uur liedjes opzetten vannacht... #ripgeorgemichael.'' En dj Domien Verschuuren twittert: ,,George Michael. Niet, toch? Op Eerste Kerstdag?! #lastchristmas''

Zanger Jan Rot toont zich ook geschrokken: ,,Sodeballen, George Michael dood (53)? We hadden het nog over Wham! vanmiddag, voor @OOR ben ik bij hun afscheidsconcert in Wembley geweest.''

RTL-Amerikacorrespondent Erik Mouthaan ‏herinnert zich iets uit zijn jeugd: ,,Grootste compliment dat ik op middelbare school ooit kreeg was dat ik in de verte wel wat leek op George Michael. George Michael worstelde op jonge leeftijd met seksualiteit. Schreef zijn mooiste nummer over overleden minnaar.''