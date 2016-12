'Fantastische zanger veel te jong gestorven'

Tito Jackson van The Jacksons laat via Twitter weten heel bedroefd te zijn om het verlies van 'my good friend'. "God bless you and may you rest in peace."

I'm very sad about the news of my good friend George Michael. God bless you and may you rest in peace. — Tito Jackson (@titojackson5) 26 december 2016

Zanger Bryan Adams, bekend van hits als Please Forgive Me en (Everything I Do) I Do It For You, zegt het nieuws over de dood van Michael nog niet te kunnen geloven: "Zo'n fantastische zanger en mooi mens, veel te jong om ons nu al te verlaten."

RIP George Michael. I can't believe it. Such an incredible singer and a lovely human being, far too young to leave us #georgemichael — Bryan Adams (@bryanadams) 25 december 2016

De Britse zanger Howard Jones die in de jaren tachtig scoorde met nummers als Hide And Seek, noemt Michael 'een van de grootste zangers en songwriters die Groot-Brittannië ooit heeft voortgebracht'. 'I'm really saddened .. a lovely man'.

Can't believe George Michael has passed ....one of the greatest singers and writers the UK ever produced. I'm really saddened ..a lovely man — Howard Jones (@howardjones) 25 december 2016

Advertentie

Sam Smith kan in woorden niet uitdrukken wat Michael voor hem heeft betekend. "Draai zijn muziek vandaag zo hard als je kunt en vier het leven van een van de meest magische, talentvolle, dappere en belangrijkste personen uit de muziek. Jouw muziek blijft voortleven", twittert hij. "Zonder jou was ik niet de artiest geworden die ik nu ben."

& celebrate one of the most magical, talented, bravest & important figures in music & life as I know it. Your music & message will live on.. — Sam Smith (@samsmithworld) 26 december 2016

I would not be the artist I am if it wasn't for you. @GeorgeMichael — Sam Smith (@samsmithworld) 26 december 2016

In veel tweets wordt Michael in één adem genoemd met andere popartiesten die ons in 2016 zijn ontvallen, zoals Glenn Frey, David Bowie, Prince en Rick Parfitt van Status Quo.