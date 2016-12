Zo schrijft hij: "Woorden kunnen niet uitdrukken hoeveel jij en jouw muziek voor mij betekend hebben en nog steeds betekenen. Speel zijn muziek vandaag zo hard af als je kunt en vier het leven van een van de meest magische, getalenteerde, dappere en belangrijke figuren uit de muziek en het leven die ik ken. Jouw muziek en boodschap zullen doorleven. Ik zou niet dezelfde artiest zijn zonder jou."

I would not be the artist I am if it wasn't for you. @GeorgeMichael — Sam Smith (@samsmithworld) 26 december 2016

Sam kondigde in maart van dit jaar aan even een pauze op Twitter te nemen. "Ik log even uit voor een tijdje." In juni plaatste hij weer een bericht na de schietpartij in Orlando. Daarna volgde weer stilte, tot eerder vandaag.