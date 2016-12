Op Twitter schrijft ze: "George Michael. Je was zo'n inspiratie. Ik voel me vereerd dat ik niet alleen een fan van jou was, maar ook een vriend. Rust in vrede."

Mariah coverde in 2014 het nummer 'One More Try' van de zanger. Hij bedankte haar via social media peroonlijk voor het mooie nummer. "Het is een ongelofelijke eer dat een van de beste stemmen van de wereld mijn liedje zingt."