"Mijn hart is gebroken door het nieuws dat mijn dierbare vriend en ex George Michael is overleden. Hij was een belangrijk onderdeel van mijn leven en ik heb erg veel van hem gehouden. Hij was een extreem vriendelijke en gulle man. De mooie herinneringen en muziek die hij de wereld gaf, zullen altijd een belangrijk deel van mijn leven zijn, maar ook van alle anderen die hem lief hadden en bewonderden."

Kenny en George leerden elkaar in 1996 kennen en gingen in 2009 uit elkaar. Pas in 2011 werd hun breuk bekend. De twee bleven altijd contact houden. In november gingen er geruchten, dat de twee meer zouden zijn dan goede vrienden.