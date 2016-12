"Kijk wat ze doet, ze zet een show neer zoals niemand anders dat doet", vertelde de Tweede Wereldoorlog-veteraan een een lokale televisiezender.

En blijkbaar was Taylor hierdoor gecharmeerd, want ze besloot de man maandag op te zoeken. Zijn kleinzoon zette foto's van het bezoek op Twitter.

Daarop is te zien hoe Cyrus verhalen vertelt over de Tweede Wereldoorlog. Maar de zangeres treedt ook op in de huiskamer.

Volgens kleinzoon Robert was het een bezoek een schot in de roos. "Het is een kerstwonder. Bedankt Taylor Swift. Mijn opa vond het fantastisch."