Adam Curry zegt 'ja' tegen Amerikaanse vriendin

Dat onthulde Tina maandag in een kort filmpje op Twitter. Adam liet daarop vervolgens weten: "Ik ook." Het is niet duidelijk of de radio-presentator en zijn Amerikaanse vriendin verloofd of inmiddels getrouwd zijn.

Het stel is nu zo'n anderhalf jaar samen. Ze leerden elkaar kennen door hun werk voor het Ronald McDonald Huis, de organisatie die hij steunt en waar zij hoofd is van de afdeling communicatie.

Het is het derde huwelijk voor Adam. In 2009 scheidde hij na meer dan twintig jaar van Patricia Paay, met wie hij dochter Christina heeft. Daarna was hij twee jaar met Micky Hoogendijk getrouwd.

I said YES. ❤ pic.twitter.com/qbAA2MLeXt — Tina Snider (@elincomm) 26 december 2016