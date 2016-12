Dat blijkt uit de autopsiepapieren die in handen zijn van TMZ. Ook bleek hij een vergroot hart te hebben.

Verder wordt duidelijk dat Shandling een dag voor zijn dood klaagde over pijn in zijn been en ademhalingsproblemen had. Een vriend van hem wilde hij naar de dokter zou gaan. In zijn bloed werden pijnstillers en Xanax, een kalmeringsmiddel, aangetroffen.

De komiek overleed in maart op 66-jarige leeftijd.