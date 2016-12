Afgelopen week brachten diverse media op basis van een insider dat de zangeres tevergeefs zou hebben geprobeerd een coachstoeltje te bemachtigen bij de populaire talentenjacht, maar daarvan blijkt helemaal niets te kloppen.

"Het is echt een volslagen kletsverhaal. Nicki heeft nooit geprobeerd coach te worden bij The Voice", aldus een bron bij Gossip Cop. Dat Minaj jaloers zou zijn op Miley Cyrus, die wel als coach in de show zit, is volgens de bron ook verzonnen.

Geruchten over een afgeblazen autobiografie zijn volgens de insider ook al niet waar. Nicki zou nog altijd druk aan het boek werken.