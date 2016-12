"De droevigste tweet ooit. Mama is er niet meer. Ik hou van je." Het is niet duidelijk wie de tweet werkelijk geschreven heeft, maar waarschijnlijk is het een familielid.

Saddest tweets to tweet. Mommy is gone. I love you @carrieffisher — Carrie Fisher's Dog (@Gary_TheDog) 27 december 2016

Nadat bekend werd dat Carrie opgenomen was in het ziekenhuis afgelopen vrijdag, verscheen er ook al een bericht op het account. Op de foto was Gary te zien die door het raam naar buiten keek. Daarbij stond geschreven: "Ik zal hier op je wachten mama."