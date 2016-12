Ariana Grande: ik ben geen stuk vlees

"Hij zei: Ariana is 'sexy as hell'", herinnert de zangeres zich. De fan, die de zangeres omschrijft als een 'jonge jongen', complimenteerde Mac met zijn verovering. "Dit is voor sommigen van jullie misschien geen big deal, maar ik werd er misselijk van en voelde me een lustobject. Ik zat er bovendien vlak naast toen hij dat zei."

Ariana schrijft dat ze soortgelijke voorvallen vaker meemaakt en dat die volgens haar vrouwen angstiger maken. Volgens de Problem-zangeres hebben vrouwen als gevolg van dergelijke opmerkingen ook vaker het gevoel dat ze tekortschieten. "Ik ben geen stuk vlees dat een man kan gebruiken voor zijn plezier. Ik ben een volwassen vrouw en heb een relatie met een man die mij liefheeft en behandelt met respect."

De zangeres roept haar vrouwelijke volgers op hun ervaringen te delen. "We moeten van ons laten horen als we ons ongemakkelijk voelen. Als we dat niet doen, blijft het maar doorgaan. We zijn geen lustobjecten of trofeeën, we zijn koninginnen."