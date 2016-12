De Duitse krant Bild sprak met de twee vrouwen. Uit de mond van Sylvie tekenden ze op: "Rafael, Estavana en Damián hebben me gisteren via Facetime gebeld en mij het mooie nieuws verteld. Ik ben erg blij voor Rafael en Estavana."

Sabia laat weten: "Ik weet hoe groot de kinderwens van Rafael is. Ik ken Estavana niet persoonlijk, maar ik wens haar een vlekkeloze en goede zwangerschap en een gezond kind. Ik ben blij voor Damián dat hij een broertje of zusje krijgt."

Voor Sabia zal het babygeluk van haar ex en Estavana ongetwijfeld pijnlijk zijn. Zij was in 2013 zwanger van de voetballer, maar verloor haar kindje vroegtijdig. Vorig jaar zei ze opnieuw van hem in verwachting te zijn, maar daar werd door iedereen sterk aan getwijfeld. Uiteindelijk liep ook die zwangerschap niet goed af.