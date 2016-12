premium

SOOF 2 krijgt Platina

16 min geleden BuzzE

SOOF 2 is er binnen drie weken in geslaagd 400.000 bezoekers naar de bioscoop te trekken. De film, met onder anderen Lies Visschedijk en Anneke Blok in de hoofdrol, is daarom bekroond met de Platina Film van het Nederlands filmfonds.