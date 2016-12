Paris Hilton viert kerst met Kardashians

Paris Hilton plaatste op Instagram foto's waarop ze poseert met zowel Kim Kardashian als Kylie Jenner. "Feestdagen met mijn lieverds Kylie en Nicky" en "Een mooie avond tijdens de feestdagen met Kim Kardashian", schreef de blondine bij de foto's.

Ruzie

Jaren geleden waren Kim en Paris beste vrienden. In 2008 kwam er een einde aan de jarenlange vriendschap omdat Paris het niet kon hebben dat Kim vaker in de roddelbladen stond. De jaloerse blondine haalde in 2008 zelfs publiekelijk uit naar Kardashian. Zo zei Hilton dat de kont van Kardashian eruitzag als 'in een vuilniszak gepropte hüttenkäse'.

Ibiza

In 2014 liepen ze elkaar op Ibiza tegen het lijf en legden ze hun ruzie bij. Na een avond uit schreef Kim toen op Twitter: "Herinneringen ophalen van toen we in 2006 voor het eerst naar Ibiza gingen. Het was zo leuk om je te zien en bij te kletsen. Ik vond het heerlijk." Ook Paris vond het fijn om haar oude vriendin weer te zien. "Zo veel lol gehad met Kim. Het was ook geweldig om jou weer te zien", twitterde ze.

Nu de twee samen kerst gevierd hebben lijken de twee dus weer dikke vriendinnen te zijn.

Lovely evening celebrating the holidays with @KimKardashian. A photo posted by Paris Hilton (@parishilton) on Dec 27, 2016 at 5:24pm PST