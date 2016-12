FOTO - Doutzen showt billen tijdens vakantie

In haar laatste Instagrambericht had Doutzen nog aangegeven 'vanaf nu offline te gaan', maar daar is niet veel van terechtgekomen. En op zich is dat niet zo vreemd, aangezien er op het zonnige eiland genoeg momenten zijn die vragen om een kiekje. Zo deelde het supermodel onder andere een foto van haar - op het strand - spelende kinderen en ook een vader-dochter-momentje van Sunnery James met Myllena Mae kon de mooie Friezin niet aan haar voorbij laten gaan.

☀️✌️️ Een foto die is geplaatst door Doutzen Kroes (@doutzen) op 27 Dec 2016 om 11:14 PST

Toch lukte het Doutzen - tussen alle familiekiekjes door - om haar volgers op Instagram toch nog te trakteren op een spannende foto van haar fraaie billen. En met zo'n welgevormde derrière is de kans klein dat haar fans daar enig bezwaar tegen zouden hebben.