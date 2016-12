Ook Victoria maakt zich zorgen over de zee die tussen Zweden, Finland, Polen, Duitsland, Denemarken en de Baltische staten ligt. "Toen ik klein was, visten we vaak als we op Öland waren", zei de kroonprinses over het vakantie-eiland waar de Zweedse koninklijke familie traditiegetrouw de zomers doorbrengt.

"Als je er nu gaat vissen, haal je hele andere vissoorten boven. Als je überhaupt al iets vangt", vervolgde Victoria. "We praten daar ook veel over met Estelle. Dan vertellen we haar dat er nu niet op een duurzame manier wordt gevist. En we praten over de dode zone in de Baltische Zee en de zuurstofloze bodem."