Uit de scheidingspapieren blijkt dat Emma, een Britse schrijfster, het ouderlijk gezag over hun driejarige dochter wil hebben. Ook heeft ze een verzoek voor alimentatie ingediend. Als reden voor de scheiding geeft ze 'onoverbrugbare verschillen' op, weet TMZ.

De Australische acteur Ben Mendelsohn, die in Rogue One: A Star Wars Story de rol van schurk Orson Krennic speelt, trouwde in juni 2012 met Emma.