Chris stapte dinsdagavond met zijn gitaar bij de opvang binnen en speelde Last Christmas, de wereldhit die George Michael had met Wham!, meldt Page Six.

Op Instagram schreef één van de aanwezigen dat de popster gewoon kwam binnenwandelen. Hij hielp een handje met het maken van thee en koffie en speelde daarna wat op zijn gitaar.

Vorige week woensdag was de zanger van Coldplay al te vinden bij de daklozenopvang New York.