Serena Williams verloofd met Alexis Ohanian

Het gedicht dat Serena plaatste begint met: "Ik kwam thuis. Iets te laat. Iemand had een tas voor me gepakt. Een koets stond te wachten. Bestemming: Rome. Om me te escorteren naar mijn prins op het witte paard."

Ze vervolgt met: "Daar waar onze lotsbestemmingen elkaar ontmoetten. De cirkel was rond. We ontmoetten elkaar toevallig, maar bewust. Op zijn knie. Hij zei vier woorden. En ik zei ja." Alexis reageert zelf daarop met: "En jij maakt me de meest gelukkige man op deze planeet."

De verloving komt voor veel mensen als een verrassing, omdat het stel hun relatie vrijwel altijd buiten de schijnwerpers heeft gehouden.