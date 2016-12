De 42-jarige Sonja vertelt in Libelle dat ze nooit meer had verwacht zo'n groot gezin te hebben. Ook is ze erg blij met de onderlinge band tussen de kinderen. "Ze hebben nog nooit ruzie gehad", vertelt Sonja.

Zelf heeft Sonja twee zoons uit een eerder huwelijk, Tristan van dertien en Finn van elf. Haar 54-jarige man heeft uit een eerdere relatie zoon Jan Jr. (20) en dochter Puck (16). Het stel kreeg in 2012 samen zoontje Bram.