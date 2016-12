Jennifer Lopez en Drake zoenend op feest gezien

Dagen nadat de foto waarop het stel samen knuffelend te zien is, liegen de filmpjes die opgenomen zijn gedurende een evenement genaamd 'Winterwonderland' er niet om. In meerdere korte video's is namelijk te zien hoe Drake (30) en Jennifer (47) erg in elkaar opgaan.

Ondanks dat het een tijdje stevig werd ontkend, lijkt het er op dat er toch echt een romance aan het opbloeien is tussen de zangeres en de rapper. Een ingewijde van Lopez vertelde eerder al aan People: "Terwijl ze samenwerken aan muziek, vermaken de twee zich ook prima op een heel andere manier."

De bron vervolgt met: "Jen houdt van de aandacht en ze lijkt er erg blij mee tijd met hem te kunnen spenderen. Drake is een charmeur. Hij behandelt Jen met heel veel respect. Ze lijkt erg gecharmeerd van hem."

A video posted by Karla (@slayitlikejlo) on Dec 30, 2016 at 3:08am PST

