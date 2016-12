Floortje Dessing verliest hoop in de liefde

"Ik moet denk ik toch maar eens aan mezelf toegeven dat het er voor mij niet in zit, dat huisje, boompje, beestje", zei ze vrijdag bij RTL.

"Dat vind ik heel jammer hoor. Het lukt me gewoon niet, het gaat niet." Floortje vindt het moeilijk om iemand te vinden 'die het leven met mij leuk vindt'. "Ik ben natuurlijk ook iemand die heel erg mijn eigen plan trekt en mijn eigen ding doet", zei de 46-jarige presentatrice, die geregeld wekenlang van huis is voor haar reisprogramma’s. "Daar zitten ook heel veel mensen niet op te wachten. Het is gewoon niet gelukt, ik geef het op."

Hoewel ze haar relatie zag stranden, noemt Floortje 2016 een 'echt onvergetelijk jaar'. "Ik heb een heel bijzonder jaar gehad." Ze won de Gouden TelevizierRing, 'in ons vak toch wel een van de hoogst haalbare dingen'. "Nog steeds krijg ik tranen in m’n ogen als ik bedenk dat zo veel mensen op ons gestemd hebben."