Toprak Yalçiner staat open voor terugkeer GTST

Toprak hoopt sowieso nog op een tweede seizoen van de ziekenhuisserie CMC (Centraal Medisch Centrum). "Dat horen we als het goed is volgend jaar ergens."

Op de vraag of ze GTST mist, is ze vrij duidelijk. "Een terugkeer sta ik zeker voor open ja. Als de schrijvers zin hebben om het iedereen in Meerdijk weer even moeilijk te laten maken door de terugkomst van Nuran, dan zeg ik zeker geen nee.”

De actrice ging in gesprek met YourDailyLife ook nog even in op het incident met het tonen van de verkeerde naakfoto's van haar shoot in JFK Magazine in Carlo's TV Kantine. "Wat ik toen dacht? What the f*ck gebeurt er nu! Dit kan niet waar zijn. Ik was niet boos nee, boosheid heeft geen zin. Het enige wat ik dacht was: ik moet mijn agent nu meteen bellen. En gelukkig werd het opgelost."