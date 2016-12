Vrijdag onderging het lichaam van Carrie autopsie, maar medewerkers op het kantoor van de lijkschouwer hebben bepaald dat de oorzaak van de dood van Carrie 'niet duidelijk' is. Dat meldt The Sun.

Het Star Wars-icoon overleed dinsdag, vier dagen nadat ze met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht vanwege een 'medische noodgeval' op een vlucht van Londen naar Los Angeles. Ze zou naar verluidt een hartaanval aan boord hebben gekregen.

Aanvraag

De lijkschouwer heeft een overlijdensakte uitgegeven, maar de conclusie wat de exacte doodsoorzaak is van Carrie, is uitgesteld. Daarom is er nu een aanvraag gedaan om meer tests op het lichaam uit te voeren.

Een dag na de dood van Fisher overleed haar moeder Debbie Reynolds op 84-jarige leeftijd aan een beroerte. Volgens Todd Fisher, broer van Carrie en zoon van Debbie, worden ze samen begraven.