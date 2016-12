Lindsay Lohan wil nog steeds vervolg op Mean Girls maken

"Ik doe enorm mijn best om Mean Girls 2 te laten maken. Het ligt niet in mijn handen", vertelt de actrice.

Lohan lijkt vastberaden haar plan te realiseren. "Ik weet dat Tina Fey en Lorne Michaels en de rest bij Paramount het erg druk heeft. Maar ik blijf forceren en proberen totdat het lukt", zegt Lohan in de live-chat op Facebook.

In haar scenario heeft Lohan ook rollen voor Jamie Lee Curtis en Jimmy Fallon geschreven. Of zij hier oren naar hebben weet de actrice nog niet.

Lohan heeft al vaker laten weten dat ze graag een vervolg op de succesvolle film zou willen maken.

Verhaal

Mean Girls gaat over een 16-jarig meisje dat op een nieuwe school terechtkomt en te maken krijgt met verschillende concurrerende groepen meiden. In 2011 verscheen al een Mean Girls 2, maar dat was een tv-film waar Lohan en alle andere hoofdrolspelers niet in te zien zijn.