Vriendin prins Harry gaat Diana achterna

40 min geleden

Meghan Markle lijkt al net zo’n groot hart te hebben als de moeder van Prins Harry, Prinses Diana, had. De actrice zet zich, net zoals de overleden moeder van haar vriend, in voor kansarme kinderen. Onlangs bezocht ze hiervoor jongeren in Rwanda.