‘Sherlock’ Cumberbatch familie van geestelijk vader Sherlock

De ontdekking werd gedaan door een groep genealogen van Ancestry.com. De acteur en de legendarische schrijver hebben een gemeenschappelijke voorvader en niet de minste ook: John of Gaunt was de hertog van Lancaster en de vierde zoon van de Engelse koning Edward III. De genealogen gingen een generatie of zeventien (!) terug, voordat ze in de veertiende eeuw op John of Gaunt stuitten.

Ancestry.com deed het onderzoek niet op verzoek, maar omdat ‘we het leuk vinden genealogisch puzzels uit te vlooien’. Arthur Conan Doyle bedacht Sherlock Holmes en zijn assistent Watson in 1890. Deze eeuw vertolkte Cumberbatch de detective op geniale wijze in een tv-bewerking.