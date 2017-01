Phil heeft al enige tijd last van zijn gezondheid en volgens RadarOnline is de Brit daar nu klaar mee. De 65-jarige Phil wil nog een aantal jaar in goede gezondheid van zijn vijf kinderen kunnen genieten en ondergaat daarom elektroshocktherapie.

De zanger, vooral bekend van de band Genesis, liet eerder weten te stoppen met het maken van muziek. Zijn kinderen hebben hem echter over weten te halen weer te musiceren, waardoor hij later dit jaar zijn opwachting maakt in de Royal Albert Hall in Londen.