“Laten we drinken op het nog vaker halen van het nieuws in 2017”, grapte de zangeres, die haar fans nogmaals een gelukkig en gezond nieuwjaar wenste. Vanwege een technische fout hoorde Mariah zelf de geluidsband waarmee ze mee moest zingen niet toen ze op Times Square voor duizenden mensen stond. Nog eens miljoenen Amerikanen zagen het mislukte optreden live op televisie. Op het podium was Mariah not amused, maar achteraf lijkt ze de humor ook wel in te zien van de fout.

Shit happens Have a happy and healthy new year everybody! Here's to making more headlines in 2017 pic.twitter.com/0Td8se57jr — Mariah Carey (@MariahCarey) 1 januari 2017

2016 was een bewogen jaar voor Mariah, wier liefdesleven weer meermaals breed werd uitgemeten. Ze was verloofd met de Australische miljardair James Packer, maar na een fikse ruzie tijdens een vakantie werden de trouwplannen overboord gegooid. Volgens hardnekkige geruchten vond de zangeres al snel de liefde bij een van haar achtergronddansers.