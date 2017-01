Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

Koningin Elizabeth aan de beterende hand

34 min geleden

Koningin Elizabeth is nog niet de oude, maar wel aan de beterende hand. De Britse vorstin heeft al dagen last van een fikse verkoudheid en voegde zich zondag niet bij haar familieleden die in de St Maria Magdalena kerk van Sandringham naar een nieuwjaarsdienst gingen.