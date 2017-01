Moeder Wesley Sneijder maakt zich zorgen

Dit laat zij weten in een eerste reactie aan Shownieuws, naar aanleiding van de aanslag in club Reina in de Turkse stad Istanbul, waarbij er 39 om mensen om het leven zijn gekomen tijdens de nieuwjaarsnacht. Een plek waar haar zoon en schoondochter regelmatig komen.

Sylvia vertelt: "Ik heb gelijk contact gehad. Wesley was er natuurlijk als eerste van op de hoogte. Wat als zij daar wel waren geweest en daar oud en nieuw hadden gevierd?"

Ook laat de moeder van de voetballer weten dat ze liever zou zien dat Wesley, Yolanthe en Xess Xava Istanbul zouden verlaten. "Je hoopt iedere dag dat er niks gebeurt. Wesley moet gewoon weer daar naar toe om te voetballen. Het is iedere dag hopen en bidden dat ze eigenlijk weggaan."