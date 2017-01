Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

premium

Memphis Depay neemt nieuwjaarsduik in stijl

1 uur geleden

Hoewel Memphis Depay al een tijdje op Engelse bodem verblijft, houdt hij vast aan de Nederlandse traditie van de nieuwjaarsduik. In een gelikt filmpje is te zien hoe de voetballer in stijl een duik neemt.